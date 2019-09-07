شاهدوا.. مي كساب بالشعر الـ “كيرلي”

تشارك الفنانة المصرية مي كساب بمسلسل جديد وهو “اللعبة”، وستجسّد فيه شخصية “شيماء”، وتتميّز بشعرها الـ “كيرلي”.
الجدير ذكره ان كساب طرحت مؤخرا فيديو كليب اغنيتها “الُبنيه”، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من ألبومها الجديد “أنا لسة هنا”.
على صعيد آخر، تشارك مي في مسلسل “اللعبة” مع شيكو و هشام ماجد تمهيدا لعرضه في شهر أكتوبر المقبل.
مسلسل “اللعبة” من بطولة هشام ماجد و شيكو، وهو من نوعية المسلسلات الكوميدية، ويشاركهم البطولة أيضا محمد ثروت وأحمد فتحي و ميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، من إخراج معتز التوني.
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شيماء قريبا في #اللعبه #هشام_ماجد#شبكو#محمد_ثروت#أحمد_فتحي#ميرنا_جميل إخراج #معتز_التوني تأليف #فادي_أبوالسعود إنتاج#أمير_شوقي