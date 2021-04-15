علّقت الفنانة مي نور الشريف على ظهور صورة والدها، الفنان الراحل نور الشريف، في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يُعرض في موسم رمضان الحالي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة توكل ضمن برنامج “القاهرة اليوم”، قالت مي: “الهدف يكون له تواجد، دايماً كان ليه تواجد في رمضان، ولقينا إنها فرصة حلوة يتواجد معانا، مع ناس محترمة زي أستاذ أمير كرارة أو أستاذ أحمد السقا. إحساسي إنه موجود، وقدر يشارك لحد دلوقتي ودي حاجة حلوة.”

وعن الاتفاق مع الأسرة بخصوص ظهور والدها في “نسل الأغراب”، وأيضاً في مسلسل “القاهرة كابول”، قالت: “في «نسل الأغراب» كلّمونا وأخذوا موافقتنا عشان الظهور للصورة، لكن في «القاهرة كابول» ده Footage فعادي”.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل “نسل الأغراب” قد شهدت ظهور صورة الفنان الراحل نور الشريف باعتباره والد عساف الغريب، والذي يجسّده الفنان أحمد السقا.