شاهدوا.. نادية الجندي بسن الـ73 كشابة عشرينية تثير الجدل برشاقتها

اثارتت النجمة نادية الجندي ضجة كبيرة بين متابعيها بعد نشرها لصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستغرام وبدت فيها كشابة عشرينية بغاية الجمال والاناقة.

واختارت النجمة المصرية جمبسوت باللرن البيج، ويتميز بالشراشيب اللامعة، والتي زادت اطلالتها التي تلائم سنها اناقة، وجمال، ونجحت من خلال تصميمه البسيط الكشف عن رشاقتها، واكتفت ببعض المجوهرات الرقيقة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الممثلة المخضرمة مكياجاً ترابيا ناعماً يناسب اطلالتها وابرز صفاء بشرتها كبشرة الاطفال، ووضعت أحمر شفاة باللون الاحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الثورة وتغزل البعض بجمالها ورشاقتها، وسألها العديد منهم عن السر وما تقوم به باستمرار لتبدو وكأنها شابة في الثلاثين.

