في الحلقة السادسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية “​The Masked Singer​ -​إنت مين​؟” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5. وضمن مرحلة “​صد الهجوم​” إستمر 7 مشاهير في المنافسة على تقديم لوحات إستعراضية وغنائية، وقد وقف على المسرح في هذه الحلقة كل من “شيتا، الصقر، الذئب، كوبرا، الطاووس، شهرزاد، ونفرتيتي”

وقد كشفت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ عن نفسها بعد أن أزالت القناع عن وجهها إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين، وأكدت بدورها أنها لا توافق عادة على المشاركة في البرامج، لكن الفكرة في البرنامج جذبتها ودفعتها للموافقة على الظهور فيه، فضلاً عن كونها أطلت بثوب الملكة نفرتيتي.



من جهة أخرى أعطى المشاهير إثر وصلتهم الغنائية دليلاً إضافياً يرتبط برقم في حياتهم، وفر معلومة جديدة للمحققين عله يساعدهم في كشف هويات المشاهير كما وحرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة.

وفي الحلقة القادمة، يكمل ستة مشاهير متنكرين فقط الرحلة على خشبة المسرح، فيطلّ كل من الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، وكوبرا لأدء استعراضاتهم إثر في فيديوهات تعريفية عنهم تشكل ملفات الأدلة، ويستمر المشاهير بالكشف عن هوياتهم ويتواصل استبعادهم الواحد تلو الآخر حتى يتوّج واحد منهم في الحلقة الختامية.

















