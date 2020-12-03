أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للمرة الأولى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، في حلقة مميزة مع الإعلامي مالك مكتبي، ضمن حلقة حملت عنوان “ندوب بيروت” وكانت خاصة بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

وروت نادين خلال الحلقة تجربتها المروعة في ذلك اليوم المشؤوم، كاشفة عن تفاصيل وأحداث مؤلمة حدثت معها منذ لحظة الانفجار، وصولًا للمستشفى واللحظات التي عاشتها للخروج من هذه الأزمة، إذ أكدت أنها مرت في مرحلة نفسية سيئة جدًا، حيث كانت تستيقظ يوميًا مذعورة من الخوف.



واللافت، أن نادين حرصت في هذه الحلقة على عرض صور خاصة من داخل غرفة العمليات، التي كانت أخذتها من الطبيب الذي أجرى لها العملية، معتبرة أنها لم تكن مهتمة سابقًا لنشر هذه الصور لوضع حد للمتنمرين، والذين اتهموها بالخضوع لعمليات تجميلية من دون الشعور بمعاناتها، مستطردة بالقول: “يلي بيدعس على مشاعر الناس بيستاهل يندعس عليه”.

وقد ظهرت في هذه الصور الإصابات التي تعرضت لها نادين، والتي تراوحت بين جروح بليغة عند منطقة العين والشفاه، وكسور في الأنف، وخمسة جروح بليغة في منطقة الأذن، وإصابة في الكتف وكسر واحد من أسنانها.