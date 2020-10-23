نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ترويجي لفلتر جديد بإسمها.



وأظهرت نجيم بالفيديو بعض مميزات الفلتر على وجهها، ولكن بصورة غير واضحة، كتشويقاً منها للمتابعين، وعلّقت عليه قائلة: “حرقوصة صغيرة بعرف انه حابين تشوفوا النتيجة بس حبيت تشوفوا شوي من فلتر الجديد يلي رح ينزل بكرا … شكراً كتير كتير لرودي و ايلي على جهدكم صرلنا شهرين منشتغل على هل فلتر ليكون كامل بأدق التفاصيل و بيلبق لكل إمرأة و اكيد كرمالي انا تماشوف جروحاتي وحس انه وجهي في نضارة والبشرة نقية والعيون فين لمعة بكرا رح خبركم اكتر عن الفلتر والخيارات يلي موجودة فيه بحبكم كتير”.



يُذكر أن نادين كانت قد تعرضت لإصابة في وجهها، إثر الإنفجار الذي وقع في ​مرفأ بيروت​، يوم 4 آب/أغسطس الماضي.