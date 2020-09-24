نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل في كواليس حلقة حلت ضيفة عليها من برنامج “قعدة رجالة”. وفيه ظهرت وهي تجلس في الاستديو وتبدو على طبيعتها وتتكلم وتتصرف بطريقة عفوية جداً.

وأثار هذا إعجاب أكثر من 607 آلاف متابع شاهدوا المقطع بعد نشره بساعات قليلة جداً. وارفقته الممثلة بالتعليق: “ضحكني كتير مهضوم هل فيديو. بتذكر إنه ضحكنا كتير وتخانقنا كتير نحنا وعم نصور هل حلقة من “قعدة رجالة “.

كذلك نشرت نادين على الحساب نفسه فيديو تضمن مقتطفات من الحلقة حيث ردت على أسئلة كل من الفنانين اللبناني نيكولا معوض والسوري قيس الشيخ نجيب والمصري خالد سليم. وتعليقاً عليه كتبت: “برنامج قعدة رجالة صورت حلقة منه قبل الانفجار بأسبوع وموعد عرض الحلقة الأولى بـ 26 أيلول”.

ويشار إلى أن نادين لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما ظهرت في صورة نشرتها على الحساب نفسه برفقة ولديها وعلى وجهها آثار الجروح التي أصيبت بها بسبب تحطم منزلها نتيجة قربه من موقع انفجار مرفأ بيروت.