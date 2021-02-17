تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، كانت قد نشرته أمس عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه في أحد مطاعم دبي وسط عدد من الأصدقاء بأجواء فرح، وبدت فيه عجرم بإطلالة كاجوال تاركة شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.



وكانت قد تصدرت صورة نانسي عجرم مع حماتها السيدة جميلة الهاشم، والدة الدكتور ​فادي الهاشم​ مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وانتشرت بقوة بعد ان أفاد بعض المعلقين ان والدة زوج نانسي مريضة وتحتاج الى الدعاء والصلاة لتتحسن صحتها بسرعة وتعود الى نشاطها. لكن لم يتم تأكيد هذا الامر من أي مصدر موثوق يخص عجرم.