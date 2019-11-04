شاهدوا نانسي عجرم تتألّق بفستان أزرق بحفلها وتعلّق: جمهور رائع في القاهرة

أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ حفلاً فنياً في مصر، وقدّمت فيه مجموعة من أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة، ومنها “مين دا اللي نسيك” و”آه ونص” و”يا طبطب يا دلع”.

وتألّقت عجرم في الحفل بفستان أزرق اللون، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وقد عبّرت عجرم عن سعادتها بنجاح الحفل، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها من الحفل وعلّقت: “هذا حدث جميل وجمهور رائع في القاهرة”.

وتستعد عجرم خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة، وكان قد كشفت أن الأغنية ستهديها لمحبيها إلى حين إنتهائها من العمل على ألبومها الجديد، ستكون مميّزة جداً، وهي من الأغاني القريبة إلى قلبها.