شاهدوا.. نانسي عجرم تتخذ هذا القرار الجريء بعد الاهانات التي طالتها هي وزوجها

في ما لا تزال الشائعات والاتهامات والعبارات المسيئة للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم تنتشر بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة ممنهجة للنيل من النجمة اللبنانية، اتخذت مؤخراً قراراً حازماً لوضع حدّ لتلك الترهلات.

وأكد غابي جرمانوس، محامي زوج نانسي أنها قررت مقاضاة كل من يبث الشائعات والتحليلات الخاصة بوقائع القضية “سنقاضي كل من ينشر قصص كاذبة”، وذلك بعد الأقاويل والاتهامات المفبركة والاهانات التي طالتها هي وزوجها خلال الأسبوع الماضي.

وأشار جرمانوس في حديث لبرنامج mbc trending أن القضية بات في عهدة القضاء اللبناني والمطلوب من القاضية نفذ بشكل كامل ولم يطلب التحقيق مع نانسي، نافيا كل الأخبار التي ترددت خلال الفترة الماضية ومنها تحويل نانسي إلى الطب الشرعي للكشف عن إصابتها، رابطاً بأن الامر إجراء قانوني لا يمكن الحديث عنه الآن.

وأكد التقرير أن الحلقات المعروضة حاليا من برنامج The voice kids هي حلقات مسجلة في وقت سابق وهو ما يفسر ظهور نانسي بهذه الحالة خلال البرنامج.

وانتشر بالامس مقطع فيديو جديد يظهر فيه الشاب قبل أن يضع القناع، وهو يحاول الدخول الى الفيلا من الجهة الخلفية، وقد ظهرت ملامحه واضحة أمام الكاميرات.