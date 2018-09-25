شاهدوا.. نانسي عجرم تطلق كليب أغنيتها الجديدة “بدنا نولع الجو” وترقص بكامل طاقتها وعفويتها

بمنزل أصدقائها البسيط سهرت الفنانة ​نانسي عجرم​ حتى أوجه الصباح الاولى على أنغام أغنية “بدنا نولع الجو”.

وأخيرا، بعدما فاجأت نانسي الجمهور بأغنيتها الجديدة، أطلقت فيديو كليب الأغنية اليوم، العمل متميز بأداء نانسي العفوي، والّذي ظهرت فيه وهي ترقص بكامل طاقتها الإيجابية على أنغام هذه الأغنية.

الفيديو من إخراج ​سمير سرياني​، والأغنية من كتابة ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق​.

وما إن طرحت عجرم الكليب حتّى تخطّت نسبة مشاهدته عشرات الآلاف بأقل من ساعة، وهو الأمر الذي يشير إلى ان هذا العمل سيكون ناجحا كباقي أعمال عجرم.