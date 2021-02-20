كشفت الفنانة ال​لبنان​ية ​نانسي عجرم​ وصيتها لبناتها، وقالت: “دايما في أسس بالحياة لا أقبل التخلي عنها وأوصيهم أن ينبسطوا بالأشياء الصغيرة يعطوا قيمة لكل حاجة بحياتهن يعطوا قيمة للوقت يعيشوا عمرهن يحترموا الكبير ويكونوا مهذبين وفي هيك قصص بالكلام بالتعابير تبين الواحد بيقدر الحياة كلها”.



وأوضحت نانسي في مقابلة مع ال​إعلام​ي اللبناني ​شربل راجي​، في برنامجه “شربل يستقبل” عبر قناة “​CNN عربية​”، أن بناتها يحببن جميع أغانيها، وأن إبنتها الصغرى تحب أغنيتها “ليا”، وهي تشبهها كثيراً في نبرة صوتها، معقبة: “البابا بيقولي عندها حركات أنا كان عندي نفس الحركات وأنا صغيرة”.

من جهة أخرى، طالبت نانسي المسؤولين في لبنان بتشديد القوانين الصارمة، لحماية المرأة من التعنيف، مشيرة الى أن مشاهد التعنيف هذه موجودة في العالم بأسره، ولكن بالخارج يوجد قوانين لحمايتها، على العكس من الدول العربية عامة.