شاهدوا نانسي عجرم تنافس تحدّي الشيخوخة بتحدٍّ أكبر

لم ترغب الفنانة ​نانسي عجرم​ في المشاركة بتحدي الشيخوخة المنتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي واختارت بدلاً من التقدّم في السنّ الى الأمام بأن تعود بالزمن الى الوراء، شابة كما في السابق.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟☺️مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟😄💗 A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jul 15, 2019 at 10:25am PDT

ونشرت نانسي عجرم صورة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها أصغر سنا بكثير.

وعلّقت عجرم عليها سائلة: “ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟”. وانهالت عليها التعليقات المؤيدة لاقتراحها بعدما طبّق العديد من المتابعين تحدي الشيخوخة وانزعج البعض الآخر منه.