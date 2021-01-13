تحظى عائلة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بإهتمام واسع من قبل الجمهور لما تتمتع به من جمال وأجواء عائلية مميزة دائماً ما تحرص نانسي على مشاركتها مع المتابعين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومؤخراً ضجت مواقع التواصل بصورة مركبة للعائلة، ظهرت فيها كل من نانسي وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ من طفولتهما، وإلى جانبهما صوراً لبناتهما الثلاثة ​ميلا وإيلا وليا​.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وحرصت التعليقات على مقارنة الشبه بين البنات ووالديهما.









