تهوى الممثلة المصرية ناهد السباعي ممارسة الرياضة على أنواعها، وأحبت أن تشارك متابعيها بمقطع مصوّر عبر خاصية “الستوري” في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يبيّن ممارستها لرياضة الرقص على العامود المعروف بأنها صعبة وتتطلب ليونة عالية.
لكن ناهد كشفت أنها ليست متمرّسة أو محترفة لهذه الرياضة بعد، كاشفة عن عدم تمرسها واحترافيتها بعد في هذه الرياضة، لتسقط أرضًا ثم تنجح في التجربة بعد ذلك.
يذكر أن ناهد السباعي كانت شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “النهاية”إلى جانب يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، إضافة إلى أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي. من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.
تهوى الممثلة المصرية ناهد السباعي ممارسة الرياضة على أنواعها، وأحبت أن تشارك متابعيها بمقطع مصوّر عبر خاصية “الستوري” في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يبيّن ممارستها لرياضة الرقص على العامود المعروف بأنها صعبة وتتطلب ليونة عالية.