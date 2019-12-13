شاهدوا.. ناهد السباعي تُعلن الانتهاء من تجهيز مسجد المرحوم هيثم أحمد زكي شيده أصدقائه كصدقة جارية

قالت الفنانة ناهد السباعى إن أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى يرفضون الإفصاح عن مكان المسجد الذى شيدوه على نفقتهم صدقة جارية على روح صديقهم الراحل، ويرفضون حضور الكاميرات للمسجد تجنبا لأى شبهة رياء.وأضافت ناهد السباعى، أقرب أصدقاء الفنان الراحل فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن أصدقاء هيثم أحمد زكى عندما طالبناهم بالإفصاح عن مكان المسجد رفضوا قائلين، “هذه صدقة وليست تباهى”.

وشاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بصور لمسجد “هيثم أحمد زكى”، الذى شيده أصدقاء الفنان الراحل على روحه، وذلك قبل إقامة أول صلاة جمعة به اليوم الجمعة.

وعلقت ناهد على الصور، عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة “الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا”.

وتابعت “صحاب هيثم أحلا صحاب فى الدنيا أى حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أى صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره”.