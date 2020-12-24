اعتبرت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​، ان مشهد مرض ابنها في فيلم ” توت وتوت”، ونجاحها بإنقاذه من الموت هو قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم.

ونشرت نبيلة هذا المشهد على حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: “توت توت…مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية…عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة… قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم”.

على صعيد آخر كانت قد هنّأت نبيلة عبيد الممثل المصري محمد صبحي بمناسبة اليوبيل الذهبي لمسيرته ومرور 50 عاماً من الإبداع.





