شاهدوا.. نبيل شعيل: غطاء الوجه مو فرض

رفض الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ الحديث عن خلافه مع الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، مشيراً إلى أن للأخير جمهوره ومحبّيه ومُستمعيه، ولكنّ الحديث عنه أمر غير محبّب إلى قلبه.

وأضاف :”لا أحب الحديث عنه ممكن سكره، لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر”، مشيراً إلى شرطه المسبق بعدم الحديث عن هكذا مواضيع.

ومن ناحية أخرى، تحدث شعيل عن الإنفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “ع السيف” مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك إنتقادات، مؤكداً أن العنصر النسائيّ هام، ويريدون أنْ يتعاملوا وفق القواعد الجديدة.

وأضاف: “المرأة مهمة في حياتنا ونحن كبشر نتعامل معها لأنها أصبحت عاملة، والمرأة هي زوجتك وأختك وأمك ويوجد في السعودية خبراء وعلماء ولديهم عاملة صواريخ، ولذلك لابد من تركهم يتعاملون بطبيعتهم”.

وفي موضوع آخر، شكك شعيل بنسب المشاهدة التي يحققها بعض الفنانين الجدد عبر “يوتيوب” مستشهدًا بمشاركته مع فنان على أحد المسارح كانت لديه أغنية حقّقت 75 مليون مشاهدة، ورغم ذلك لم يحقّق نجاحًا في حفله، وهنا فقد نجحت الأغنية وليس الشخص.

وقال :”بنزل أغنية بتجيب مليون أو مليونين ويوجد أغنية جابت 10 مليون وعرض عليّ بعض الأشخاص شراء مشاهدات فرفضت لأنني أود الوصول لجمهوري الحقيقي والأغنية التي تنجح أكون السبب في نجاحها”.