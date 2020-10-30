كشف شريف أحمد عبد الحليم نجل الفنانة عايدة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى في التلفزيون المصري أن والدته مصابة بالألزهايمر، وأن لا أحد في الوسط الفني يسأل عنها. وقال إن والدته تبلغ من العمر 90 عاماً، وأصيبت بالألزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف شريف أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط، بينما تتذكّر تلك القديمة والبعيدة، وأن وضعها مستقر حالياً، مشدداً إلى عدم سؤال أحد من الوسط الفني عليها بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي. كما أشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجدداً فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتاً إلى إصابة والدته بكسر في الحوض أخيراً.

يُذكر أن الفنانة عايدة عبد لعزيز غائبة منذ سنوات طويلة عن الساحة الفنية ولا تظهر في أي مناسبات اجتماعية، وقد خرج ابنها شريف في كانون الثاني (يناير) الماضي ليكشف عن إصابتها بالألزهايمر، وهو ما شكّك في صحّته الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومة في هذا الخصوص.