نشر الفنان المصري “محمد رياض” صورة لنجله عمر عبر «إنستجرام»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه، وجاءت هذه الصورة لتطرح تساؤل جديد وهو، هل ينضم عمر محمد رياض للوسط الفني الفترة المقبلة؟.

وأجاب الفنان محمد رياض في تصريح خاص على هذا السؤال قائلًا: “عمر ابنى لديه ميول فنّية بحكم دراسته، حيث أنه يدرس بالصف الثالث بكلية الإعلام، وكذلك بحكم البيئة الفنّية المحيطة به، بداية من جده الراحل ووالدته رانيا محمود ياسين، وخاله عمرو محمود ياسين، بجانب ابن خاله محمود الذي خاض تجربة للتمثيل مؤخرًا”.

محمد رياض ونجله عمر

وتابع : “عمر شاب مثقف ويحب التمثيل ويهتم به بشكل ٍكبير جدًا منذ صغره، ويقوم حاليًا بدراسته من خلال ورش التمثيل.. وأضاف رياض : أقوم أيضاً بمساعدته عن طريق دعمه بكورسات لغة عربية، وتصحيح مخارج الألفاظ وغيرها من الأمور التى سوف تجعله ممثل متمكن بجانب موهبته التي أعتبرها العامل الرئيسي للنجاح.”

واستكمل : “أداء عمر فى التمثيل يشبه «ستايل» جده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وهذا ما جعل الحماس يزداد لديه، ودائما ما ينصحه جده بالاجتهاد والتعليم جيدا وتطوير نفسه.”

وعن الجديد مع عمر الفترة المقبلة، قال رياض : هناك عدة أعمال فنّية عرضت على عمر منذ فترة يتم التحضير لها فى الوقت الحالي لعرضها فى السباق الرمضاني القادم، ولكن لا أستطيع أن أكشف أية تفاصيل عن تلك الأعمال، خاصة أنه لم يوقع عقود أي عمل بشكل رسمي حتى الآن.”

واختتم حديثه قائلاً : “الفن هو الشيء الوحيد التى تفشل الواسطة معه، لأنه يعتمد على الموهبة أولا، ثم التعلم والتطور ثانياً، والأهم من ذلك قبول الجمهور المشاهد للممثل، فالجمهور الآن أصبح لديه وعي ليفرق بين الموهبة من الواسطة.”

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من ناحية أخري، انضم محمد رياض إلى فريق عمل “مسلسل حلم” بطولة نضال الشافعي وصابرين ووفاء عامر وكمال أبو رية وأنوشكا وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح، ومن المفترض إنطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى.

مسلسل “حلم”، يتناول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم العمل رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال.

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