شاهدوا.. نجمة “العاصوف” تحدث ضجة برقصها على العامود

أحدثت الفنانة البحرينية دانة آل سالم نجمة مسلسل “العاصوف” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها مقطع فيديو يرصد رقصها على العمود.

وانقسمت آراء المعلقين على المقطع المصور بين مؤيد ومشيد ببراعتها ورشاقتها، وبين من هاجمها معتبرها أن رقصها غير لائق.

وذاع صيت دانة عند مشاركتها في بطولة مسلسل “العاصوف”، بدور حبيبة بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي بدور “البندري”.

و”العاصوف” من كتابة الراحل الدكتور عبد الرحمن الوابلي، ومن إخراج المثنّى صبح، ويقوم بأدوار البطولة فيه: ناصر القصبي، حبيب الحبيب، وريم عبد الله، وعبد العزيز السكيرين، وليلى السلمان، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وعبدالإله السناني، وفادي صبيح وعدد كبير من نجوم الدراما.