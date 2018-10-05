شاهدوا نجمة خليجية تكشف إجهاضها من زوجها.. الله ما كتب نصيب”

كشفت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها كانت حاملاً من زوجها بدر قبل خلافاتهما التي أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم انجابها منه.

وقالت في حديث مصور عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “لما كنت في اميركا، كنت حامل. اول مرة احكي عن الموضوع، ولكن الله ما كتب نصيب”.

واضافت:”ولكن الجنين توفى والحمدلله، لأن هذه خيرة، لأن الله يعرف اكثر مني مصلحتي”.

وختمت: “يمكن الله ما كان يبي يكون عندي اهل من هداك الانسان”.

يُذكر أن خلافات علنية حادة بين الهادي وزوجها اشتعلت خلال فترة زواجهما، من ابرزها وصف الأخير اياها بـ”السحلية”، بعدما قالت إنه يضربها ويهدد بفضحها وأنها لم تعد قادرة على التحمل.