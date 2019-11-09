شاهدوا نجمة سعودية تثير الجدل بفيديو “الدلع” مع زوجها .. وتهاجم المنتقدين

اندلعت حرب ضارية بين نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي ومتابعيها، إثر هجومهم ضدها بسبب “فيديو الدلع” الذي جمعها بزوجها، خلال حملها اياها على كتفه، وهي تلقنه التالي: “قول أقسم بالله العظيم إني لدلعك حتى لو عدة من عمرك 70 و80 والعمر كله والله ما ينقص من دول ولا حاجة”.

وقالت في حسابها على موقع “تويتر”: “الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار”.

وأضافت فوز العتيبي: “ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا”.



وتأتي هذه الردود بعد ضجة واسعة أثارتها فوز العتيبي إثر نشرها مقطع فيديو مع متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“ ظهر فيه زوجها وهو يحملها على كتفه وأبدت من خلاله سعادة كبيرة وهي تقول: ”أحمد يشيلني“.

يُذكر ان العتيبي اثارت جداً واسعة عند زواجها، بسبب اشتراطها تسجيل منزل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته نصف مليون ريال سعودي.