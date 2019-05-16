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شاهدوا نجمة شهيرة في موقف محرج ينزلق فستانها على السجادة الحمراء في “كان” ويكشف المستور

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ينتظر الملايين حول العالم كل عام مهرجان “كان” السينمائي، ولاسيما إطلالة النجوم المشاركين على السجادة الحمراء، ويلاحظ أنه غالباً ما يتعرض عدد منهنّ لمواقف محرجة أثناء صعودهن الدرج أو سيرهن على السجادة الحمراء، لأسباب تتعلق غالباً بملابسهن.

وضمن إفتتاح الدورة الـ72 من المهرجان قبل يومين تعرضت عارضة الأزياء السويسرية من أصل ​كوسوفي هايدي لوشتاكو​ لموقف محرج أثناء صعودها الدرج قبل بدء عرض فيلم The Dead don’t Die لجيم جارموش في صالة لويس لوميير.

وفيما كانت تلتف للوقوف أمام عدسات المصورين سقط الجزء الأعلى من فستانها الموقع من Michael Costello. وهو ما جعلها تشعر بالارتباك ودفعها إلى تفادي حدوث ذلك ثانية بتثبيت الفستان بشريط لاصق.

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