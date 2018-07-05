شاهدوا.. نجمة Arab Idol الشهيرة تغنّي لاليسا

نشرت الفنانة السورية فرح يوسف فيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي تؤدي فيه أغنية “عكس اللّي شايفينها” للفنانة اللّبنانيّة إليسا.
وبدت يوسف متأثّرة جدّاً بأداءها حيث علّقت على الفيديو بجملة اختارتها من الأغنية ” و من جوايا أنا #عكس_اللي_شايفينها…وعالجرح اللّي فيها ربنا يعينها” وأضافت إلى التّعبير رمز القلب المكسور.
يذكر أن الفنانة فرح يوسف قد عُرفت بعد مشاركتها في برنامج Arab Idol حيث أثنت لجنة التّحكيم المؤلفة من الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم والفنانة أحلام الشامسي والموزع الموسيقي حسن الشافعي على أداءها وأدّت لاحقاً تتر مسلسل “الولادة من الخاصرة” ومسلسل “الأميمي”.