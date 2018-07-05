شاهدوا.. نجمة Arab Idol الشهيرة تغنّي لاليسا

نشرت الفنانة السورية ​فرح يوسف​ فيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي تؤدي فيه أغنية “عكس اللّي شايفينها” للفنانة اللّبنانيّة ​إليسا​.



وبدت يوسف متأثّرة جدّاً بأداءها حيث علّقت على الفيديو بجملة اختارتها من الأغنية ” و من جوايا أنا #عكس_اللي_شايفينها…وعالجرح اللّي فيها ربنا يعينها” وأضافت إلى التّعبير رمز القلب المكسور.

يذكر أن ​الفنانة فرح​ يوسف قد عُرفت بعد مشاركتها في برنامج Arab Idol حيث أثنت لجنة التّحكيم المؤلفة من الفنان ​راغب علامة​ والفنانة ​نانسي عجرم​ والفنانة أحلام الشامسي والموزع الموسيقي ​حسن الشافعي​ على أداءها وأدّت لاحقاً تتر مسلسل “الولادة من الخاصرة” ومسلسل “الأميمي”.