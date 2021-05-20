بعد مرور 17 عاماً تقريباً على توقف عرض مسلسل Friends فاجأ أبطاله المتابعين مؤخراً باجتماعهم في حلقة “لم الشمل”. وفي هذا الإطار تناقل الناشطون على المواقع صورة حديثة لهم.

وإثر هذا انطلقت موجة من التعليقات التي تمت من خلالها المقارنة بين أشكالهم في العمل وما أصبح عليه مظهر كل منهم راهناً. وتفاوتت الآراء بين من أشاروا إلى انهم تغيروا وأن علامات التقدم في السن باتت واضحة على وجوههم ومن لفتوا إلى أنهم ما زالوا يحافظون على الكثير من ملامحهم السابقة.

ويشار إلى أن هذه الحلقة الاستثنائية ستعرض على إحدى المنصات الرقمية في 27 أيار (مايو) الجاري (2021). ونشرت بطلة العمل جنيفير أنيستون على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مشهداً منها وكتبت: “أحب فراندز” محققة ما يزيد على 15 مليون و99 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

ويذكر أن المسلسل الشهير جمع إلى جانبها كلاً من كروتني كوكس آركيت، ليزال كودرو، مات ليبلانك، ماثيو بيري ودايفيد شويمر. وهو من تأليف دايفيد كران ومارتا كوفمان وسيناريو ديفيد كران.