شاهدوا نجوى كرم تصدم الجميع بإعلان رغبتها مغادرة Arabs Got Talent

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نجوى كرم التقط خلال الحلقة الثانية من الموسم السادس من برنامج المواهبArabs Got Talent.

وظهرت فيه وهي تعلق على أداء مشتركة تدعى أسمهان. إلا أنها لم تتمكن من متابعة كلامها بسبب مقاطعة الإعلامي علي جابر والفنان المصري أحمد حلمي لها.

وهو ما دفعها إلى الاعتراض وإلى مغادرة كرسيها معلنة أنها ستغادر البرنامج بسبب جلوسها وسط شخصين لا يسمحان لها بالكلام.

إلا أنهما سارعا إلى تعديل الموقف. وأشعل الفيديو الحسابات التي قامت بنشره عبر تطبيق الفيديوهات والصور “إنستغرام”.

وحقق أحدها ما يقرب من 250 ألف مشاهدة. وانطلقت في أوساط المتابعين موجة من الجدل. وأعرب بعضهم عن إعجابهم بطرافة الفنانة فيما اعتبر آخرون أنها شعرت بالانزعاج فعلاً.

ويشار إلى أن نجوى فوجئت بالاحتفال بيوم ميلادها على هامش إحيائها الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب “ديو المشاهير”. وتألقت بـ3 إطلالات حازت إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.