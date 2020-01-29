شاهدوا.. نسرين طافش ترقص “الرقصة النوبية”

نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ مشهدا لها من مسلسلها الجديد “​ختم النمر​”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نسرين في هذا الفيديو وهي ترقص بما أسمتها “الرقصة النوبية”، اذ انها علّقت على الفيديو قائلة: “هل العيون نوافذ الروح فعلا الرقصة النوبية”.

الجدير ذكره أن مسلسل “ختم النمر” يضم عدد كبير من الممثلين ابرزهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى و حسنة.