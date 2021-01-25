لفتت الفنانة السورية الأنظار بتسريحة شعرها ولونه الجديدين بعدما نشرت مجموعة من صورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تستعرض من خلالها إطلالتها الجديدة.

واعتمدت نسرين لون الأحمر النحاسي واختارت تسريحة الأظافر لزيادة شعرها طولاً، وارتدت سترة على شكل فراشة باللون الزيتي بأكسسوارات ملونة تناسبت مع إطلالتها بشكل كبير.

وعلقت على الصور قائلة:” لوك جديد شكرا لصديقي الموهوب شريف طانيوس على هذا اللوك المميز من رأسي حتى قدمي”.

وانهالت تعليقات المتابعين على صور نسرين، مشيدين بإطلالتها المميزة والجديدة وباختيارها اللون النحاسي.





