خاضت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ تجربة المغامرة في اكتشاف الآثار، واختارت الهرم الأكبر لتدخل في دهاليزه وتوثّق لحظاتها وتشاركها مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: “رحلة الى داخل الهرم الأكبر، مين بيحب التاريخ والآثار متلي؟ صباح المغامرات والطاقة الحلوة”.

واستطاعت نسرين طافش أن تتحدى نفسها في الأماكن الضيقة والمقفلة إذ لفتت الإنتباه في خلفية الفيديو الى ضيق في النفس أثناء تصويرها للفيديو. وعبّر العديد من المتابعين عن حبهم لاكتشاف الآثار ورغبتهم بزيارة المواقع الأثرية.















