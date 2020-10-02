نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مقطع فيديو من برنامجها “كشف حساب” والذي تحدثت فيه الإعلامية الكويتية ​نهى نبيل​ عن أمورا خاصة، اذ اشارت الى ان والدها انفصل عن أمها عندما كان عمرها 3 سنوات، اما شقيقتها نوف فكان عمرها حينها 40 يوم.

ولاقى الفيديو تداولا كبيرا بين المتابعين، الذين تعاطفوا مع قصّة نهى نبيل.

الجدير ذكره ان نهى نبيل كانت وثّقت مؤخرا بفيديو لحظة عودتها إلى منزلها ولقائها بولديها بعد الأفراج عنها بكفالة مالية في قضية غسيل الأموال التي أثارت جدلاً كبيراً في الكويت وإتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا.





