نشرت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل فيديو لها تقلد فيه السعودية هند القحطاني بطريقة كوميدية وبإتقان شديد للغاية.

نهى نبيل تقلد هند القحطاني وفي خلال الفيديو ظهرت نهى نبيل وهى توجه حديثها للمتابعين قائلة :”أيش أخباركم؟ إن شاء الله تمام، اشتقتولي؟ عارفة والله، عارفة عارفة”،

وقلدت نهى نبيل طريقة الكلام وحركات اليدين وطريقة الضحك هند القحطاني. وعلقت نهى نبيل على بعض الرسائل التي تصلها من بعض المتابعين قائلين لها :”ماذا أنجزت في حياتك، انتي فاشنيستا ماذا تفعلين”.

وقالت نهى نبيل في بث عبر سناب شات:”أنا ليس شخص سطحي أنا طول عمري شخص علمي وركزت على دراستي طوال حياتي ودخلت كلية الهندسة وتخصصت في تخصص صعب وهو الهندسة الكيميائية وحصلت على براءة اختراع في مشروع التخرج الخاص بي”.

تابعت :”أنا بالنسبة لي طوال شغلي في الهندسة لم أجد شيء كنت أبحث عنه ووجدته فيما أفعله الأن وهو الشغف، هذا هو المحرك القوي، هو ما يجعلك تكمل فى أي مشوار تبدأه وتعمل كل يوم دون أن تشعر بالتعب، هذا شيء غير مرئي ولكن الجميع يري النجاح لكنه لن يرى القوة المحركة وراء هذا النجاح”.