كشفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أنها تلقت صفعتين موجعتين في حياتها، الأولى هي حين إنفصلت عن زوجها ومدير أعمالها السابق ​إيلي ديب​، إذ ظهرت حينها حقيقة الأشخاص الذين كانوا الى جانبها في فترة نجوميتها، وإعتبرت أنهم إنقسموا بين مؤيدين لها وآخرين مؤيدين لزوجها.

وأشارت نوال خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع نوال الزغبي و​نيشان​”، عبر قناة mbc، إلى أن الصفعة الثانية هي حين تعرضت لخطأ طبي في وجهها، وصل الى إلتهابات في منطقة جانب الشفتين، ورأت وجهها ينتفخ على المرآة بشكل طبيعي في حين آخر.

وأضافت أنها كانت تحزن حين تتلقى التعليقات من الناس، ويقولون لها :”لا تنفخي وجهك أكثر”.









