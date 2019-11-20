شاهدوا.. نوال الكويتية تتلقى هدية فخمة من أحلام في عيد ميلادها

قدّمت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ هدية ثمينة للفنانة الكويتية نوال في مناسبة عيد ميلادها.

وهي هدية فريدة من نوعها إذ لم يسبق أن شاهدنا قالبا من الحلوى بهذا الشكل وبهذا الحجم.

وجاءت هدية أحلام صادمة للمتابعين الذين اعتبروا الهدية فخمة جداً، إذ اختارت أحلام قالباً كبيراً باللون الأبيض مزين بحبات لؤلؤ وفي الجهة المواجهةله شاشة عرض لكليبات نوال وعلى جانبيه لوحتين عليها صور نوال.

وعلّقت الفنانة أحلام على الهدية قائلة:” يا حبيبتي هي الغالية هاذي أختي تستاهل عيوني”.

الجدير ذكره أن الفنانة ​نوال الكويتية​ إحتفلت بعيد ميلادها يوم 18 تشرين الثاني وتلقت المعايدات من زملائها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.