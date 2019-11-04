شاهدوا نورة العميري تطل بالحجاب بالطريقة التقليدية الكويتية لأول مرة

صدمت النجمة الكويتية نورة العميري محبيها بظهورها بالحجاب في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”.
وظهرت النجمة الكويتية وهي تحاول ارتداء الحجاب بالطريقة التقليدية الكويتية، حيث مازحت الجمهور بقولها: “رايحة أعمل عمرة”.
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ثم أخذت نورة العميري تتحدث مثل النساء اللاتي تقدم بهن العمر، ويبدو أنها حاولت تقمص شخصية سيدة مسنة كنوع من المزاح مع صديقاتها.
الجدير بالذكر أن نورة العميري قد حضرت مؤخراً فعاليات “معرض العطور” في الكويت إلى جانب صديقتها المقربة الفاشينيستا فوز الفهد التي صالحتها مؤخراً بعد خصامهما.