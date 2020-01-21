شاهدوا.. نورهان في مرمى الانتقادات من جديد تسخر من الفتيات “البشعات” وتشن هجوما عليهن

فاجأت الفنانة اللبنانية نورهان متابعيها بتصريحات هاجمت فيها الفتيات اللاتي أطقلت عليهن صفة “البشعات”، معلنة عن استغرابها قيامهن بالتقاط الصور لأنفسهن ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت نورهان في الفيديو إلى أنها متفاجئة بسبب اعتقاد هؤلات الفتيان بأنهن الأجمل في العالم.

سخرية نورهان هذه وضعتها في مرمى الانتقادات من جديد، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بشكل لافت على صفحاتهم.