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شاهدوا.. نيكول سابا لحساب متخصص في الموضة قيم اطلالتها: طز بقييمك

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nicole saba a31

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حساب متخصص في الموضة وانتقاد إطلالات المشاهير بطريقة غير متوقعة
.حيث نشر حساب the world fashion على موقع تبادل الصور الشهير انستقرام منشور انتقد إطلالة نيكول سابا في حفلها الأخير خلال احتفالات رأس السنة كتب فيه: “من اسوء اطلالات الحفل ، رغم أنه الشعر والميكاب موفقين ، بس الفستان كارثة متحركة 💔..تقييمي : 2/10” فعلقت نيكول سابا : “طظ بتقييمك”.

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