شاهدوا.. نيكول كيدمان تصفع والدتها بسبب ميريل ستريب

كشفت النجمة الاسترالية ​نيكول كيدمان​ أنها تدربت مع والدتها “جانيل”من أجل تجسيد مشهدها العنيف في المسلسل الدرامي المرتقب “Big Little Lies”. إذ تضمنت الحلقة الرابعة من المسلسل مشهداً تصفع فيه نيكول زميلتها النجمة الأميركية ميريل ستريب على وجهها.



وأشارت كيدمان في مقابلة لها ضمن برنامح Jonesy & Amanda، أنها تدربت على مشهد الصفع مع والدتها، فتظاهرت بأنها تصفعها على وجهها أمام مجموعة من الناس، تقول: “كنت أجعلها تقف وشخص ما يشاهدني وأنا أتظاهر بصفعها، ثم أسألهم إذا ما بدا الأمر واقعيا؟”

ولا بد الإشارة إلى أن “جيلينا” لم تكن مُنزعجة من ذلك على الإطلاق، بل أظهرت دعمها لابنتها.

وأوضحت نيكول أنها شعرت بالخوف أثناء التدريبات على هذا المشهد بالتحديد، خوفا من أن ينتج عنه صفعة حقيقية على وجه ميريل ستريب، الذي وصفته بالجميل والناعم، وأكَّدت أنه أعيد تصويره ما يقارب الـ30 مرة.



