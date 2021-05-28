شاركت الإعلامية المصرية “بوسي شلبي” متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهورها مع الفنانة الاستعراضية وملكة الفوازير “نيللي” أثناء حضورهما مناسبة خاصة جمعتهما.

وتألقت نيللي بفستان أسود يصل للركبة منقط بالفضي، وكما يبدو أن نيللي تتبع اجراءات الوقاية الصحية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، فقد خلعت الكمامة ووضعتها بيدها من أجل التقاط الصور، وظهرت مع بوسي في الصور بشكل عفوي، وبدا وكأنهما يترافقان سويًا إلى أحد الأماكن.

نرشح لك: نيللي تستعيد ذكرياتها مع الفوازير: النار حرقت شعري وديكور كامل وقع عليا

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الصور، وجاءت التعليقات كالتالي:”اعشقها نيللي جميلة الجميلات ملكة الفوازير والافلام المميزة”، ” اميرة الفوازير وملكه الشاشة ربنا يسعدكم ويحفظكم ويحرسكم ويخليكم لبعض”، ” نيلي… اقنعيها ترجعلنا وحشتناااا”.

يُذكر أن آخر عمل لـ نيللي هو مسلسل “قصاقيص ورق” عرض في العام 2005، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949. بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها (الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء).

واستمرت في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم (المراهقة الصغيرة) في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك (بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول). باﻹضافة إلى نشاطها السينمائي، نالت جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها (صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي).

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “