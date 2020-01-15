شاهدوا.. نينا عبد الملك تؤكد خبر حملها بطريقة مميزة

أعلنت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ عن خبر حملها بطريقته المميزة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نينا في الفيديو الى جانب زوجها حسان الشيخ وهو يمسك بصورة أم وأب يحملان طفلهما. وبدأت عبد الملك تشرح عن ما يوجد في الصورة ممازحة بأن الطفل لا يزال باذنجانة وأشارت نينا أنها ستطلق عليه إسم شان وكشفت عن أن جنس الطفل ذكر ولونه أشقر.