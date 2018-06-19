شاهدوا هؤلاء فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال .. أحدهم: حلفوني مقولش

مؤخرا، كشفت المخرجة ايناس الدغيدي خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” عن علمها المسبق بمقلب الفنان رامز جلال وأن الجميع يعلم حقيقة برنامج رامز قبل الذهاب إليه.

وبناءا عليه فقد اختارت الدغيدي الملابس المناسبة للمقلب بل وتدربت على الجمل التي من المفترض أن تقولها خلال المقلب كي تبدو عليها ملامح الخوف والرعب بصورة طبيعية وتلقائية.

وأشارت إلى أن معدة البرنامج نسقت معها ليلا ما سيحدث خلال المقلب الذي أرادت أن تختبر نفسها كممثلة من خلاله.

جدير بالذكر أن ايناس الدغيدي قد حلت ضيفة في احدى حلقات برنامج “رامز تحت الأرض” العام الماضي.

وقدأثارت هذه التصريحات مزيد من الشكوك حول حقيقة فبركة برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال كل عام، وبالعودة إلى الوراء قليلا نجد أن المخرجة إيناس الدغيدي لم تكن هي الأولى التي كشفت حقيقة علمها المسبق بالمقلب بل سبقها آخرون نستعرضهم لكم في هذا التقرير:

علا غانم

لم يكتف الفنان رامز جلال بايقاع الفنانة علا غانم ضحية لبرنامج واحد بل جاء ظهورها من خلال برنامجين هما رامز ثعلب الصحراء عام 2012 ورامز بيلعب بالنار عام 2016.

وخلال حلولها ضيفة في إحدى حلقات برنامج “شيخ الحارة” كشفت الفنانة علا غانم عن علمها المسبق بأنها ستصور حلقة مع رامز جلال ولكنها لم تكن تعلم ما سيفعلون في المقلب.

وأشارت إلى أنه في برامج المقالب لابد أن يحصلون على الموافقة من الضيف كي يظهر في برنامج لـ رامز جلال وهذا ما حدث معها في المرات التي شاركت فيها في مقالب رامز جلال.

أبو الليف

خلال لقائه في برنامج “المتوحشة” صرح المطرب أبو الليف بأنه كان على علم بمقلب رامز جلال “رامز عنخ آمون” الذي ظهر في إحدى حلقاته عام 2013.

موضحا أن فريق إعداد البرنامج طلب منه ألا يكشف معرفته المسبقة بالمقلب، وأكد أن ظهوره في البرنامج وهو على علم به جاء من منطلق حاجته للمال ليس أكثر.

أحمد راتب

صرح الفنان الراحل أحمد راتب خلال حلوله ضيفا في برنامج “مفاتيح” عن مكالمة هاتفية بينه وبين رامز جلال قبل ذهابه للمشاركة في برنامج ” رامز قرش البحر” وأن رامز قد فعل ذلك من منطلق أنه اعتبره بمثابة والده.

وأضاف الفنان أحمد راتب أن رامز أخبره بأنه سيتعرض لمقلب ولم يخبره بتفاصيل المقلب بل اكتفى أن يقول له بأنه سيذهب لمقلب كي لا يصاب بالذعر أو يحدث له مكروه.

منى شداد

صرحت الفنانة الكويتية منى شداد بأنها كانت تعلم مسبقا بمقلب رامز جلال “رامز تحت الأرض” قبل حدوثه وذلك في مداخلة هاتفية مع حليمة بولند في برنامجها “حليمة زاد”.

وقالت منى: تلقيت اتصالا هاتفيا من نيشان يطلب مقابلتي في برنامج “واحة نيشان” وطلب مني ارتداء ملابس مريحة وعندما سألته لماذا لم يهاتفني الاعداد قال لي أنه المتكفل بكل شيء في البرنامج”.

وأضافت: عندما وصلت أبو ظبي كان هناك بعض الأقاويل المنتشرة بشأن تصريحات المذيع طوني خليفة حول ايقاع المشاهير في مقلب عن طريق نيشان وخلال انتقالي بالطائرة إلى موقع التصوير تحدثت مع منتجة البرنامج وأبديت لها مخاوفي حول تعرضي لمقلب خوفا على حالتي الصحية وهنا صارحتني بطبيعة المقلب واتفقت معها ان التزم الصمت وأن يبدو كل شيء طبيعي

عبد الباسط حمودة

خلال لقائه مع احدى القنوات صرح المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة بأنه كان على علم مسبق ببرنامج “رامز قرش البحر” الذي شارك به عام 2014.

مضيفا أنه كان يزيد الألفاظ البذيئة خلال الحلقة بناءا على اتفاق مسبق وإلا كان سيرفع عليه قضية لو لم يعلم بكل هذا.