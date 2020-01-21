شاهدوا.. هالة سرحان تنشر صورة لأختها شادية بالحجاب

نشرت الإعلامية المصرية ​هالة سرحان​ صورة لأختها شادية بالحجاب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت هالة سرحان على الصورة قائلة: “اختي شادية في جلسة تأمل للنيل، ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> اختي شادية في جلسةً تأمل للنيل ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها علي غفلة A post shared by Hala sarhan (@halasarhan_official) on Jan 20, 2020 at 10:17am PST



الجدير ذكره ان سرحان تقيم حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وذلك برفقة إبنتها من زوجها الدكتور طلال واصل وهي سارة، كما يذكر ان لها ولد من زوجها الإعلامي المصري عماد اديب غير متزوج.

وكان آخر ظهور إعلامي لها من خلال برنامج “لايف من الدوبلكس” عبر شاشة “cbc”.