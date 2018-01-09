شاهدوا هاني رمزي يصدم الجمهور بلوكه الجديد فن

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بعد غياب طويل، عاد الممثل المصري ​هاني رمزي​ الى السينما، ليلعب دوره في فيلم “​قسطي بيوجعني​” مع المنتج هاني وليم.

وعلى ما يبدو أنّ شروط شخصيته، جعلته يغيّر اللوك، حيث بدا هذا التغيير واضحاً بعدما نشر صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وبدا في الصورة بالشعر الاشعث الطويل والشاربين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، عن محصل الأقساط، الذي يقوم بدوره رمزي، وهي مشكلة تواجه جميع الطبقات في المجتمع المصري، ولكنه يناقش هذه القضية بشكل كوميدي.

يشار الى أنّ “قسطي بيوجعني” من بطولة هاني رمزي، مايا نصري، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع. وهو من إنتاج هاني وليم، وإخراج إيهاب لمعي.