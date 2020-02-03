شاهدوا.. هاني شاكر للمرة الأولى يغني باللبناني من ألحان وليد توفيق

كشف الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ عن عمل جديد يجمعه بالفنان المصري ​هاني شاكر​، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو التي تجمعهما من داخل استديو التسجيل، أثناء وضع شاكر صوته على أغنية باللهجة اللبنانية من ألحان توفيق.

وعلّق مشيراً إلى إنتهائهما من تسجيل أغنية بعنوان “كيف بتنسى” من ألحانه، في أول تعاون بينهما.

وأضاف:”تجربة للنجم المصري القدير في غناء اللهجة اللبنانية. وتم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة. ومن المتوقع أن تطرح الأغنية قريبا لجمهور ومحبي النجمين في هذا التعاون الذي سيشكل مفاجأة للجمهور العربي”.