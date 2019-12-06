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شاهدوا.. هايدي موسى تبهر المتابعين بغنائها لأصالة

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هايدي موسى

نشرت الفنانة المصرية ​هايدي موسى​ مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غنائها أغنية “جابوا سيرته” للفنانة السورية ​أصالة نصري​.
ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اشادوا بصوت هايدي وبالأغنية.

 

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جابوا سيرته 🖤 للفنانه الكبيره #اصاله الحان المبدع @madian1st بناء على طلب @emanserag_eldin 😄 #haidymoussa #asala #هايدي_موسى

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أغنية “جابوا سيرته” من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.
الجدير ذكره أن هايدي موسى كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول وستار أكاديمي”، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان “حنية الدنيا”.

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