شاهدوا.. هايدي موسى تبهر المتابعين بغنائها لأصالة

نشرت الفنانة المصرية ​هايدي موسى​ مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غنائها أغنية “جابوا سيرته” للفنانة السورية ​أصالة نصري​.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اشادوا بصوت هايدي وبالأغنية.



أغنية “جابوا سيرته” من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

الجدير ذكره أن هايدي موسى كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول وستار أكاديمي”، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان “حنية الدنيا”.