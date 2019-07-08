شاهدوا هجوم على جليلة المغربية بسبب تصريحاتها وصورها الجريئة

أثارت المغربية جليلة ضجة كبيرة بصورها الجديدة التي شاركتها عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، وبعد المقابلة التلفزيونية التي تحدثت فيها عن مواهبها وحياتها ومدى تأثيرها على المشاهدين.

ونشرت جليلة مجموعة من الصور التي وصفت بـ”الجريئة”، واختارت اطلالة جميلة أظهرت ملامحها الفاتنة، إلا أن تعليقها على احدى الصور بقولها: “أحلى من العسل”، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة بسبب تغزلها بنفسها واعتمادها على هذا الأسلوب الغريب لمدح نفسها.

وفي صور أخرى، اتخذت جليلة بعض الوضعيات الغريبة في صورها من خلال جلوسها على دراجة هوائية بطريقة جريئة ومثيرة، واستبقت التعليقات والانتقادات قائلة: “أنا من أنا، موافقتك لا احتاجها”.

وظهرت جليلة في وقت سابق بمقابلة في برنامج “شباب extra” مع سيف الباشا وأثار حديثها عن مواهبها المتعددة ونجاحها وتأثيرها الكبير على شريحة واسعة من المراهقين ضجة كبيرة

وتعرضت بسبب ذلك للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، حيث اعتبر العديد من الأشخاص انها تعطي نفسها مكانة أكبر بكثير من حجمها الطبيعي، لا سيما وانها لا تقوم بالكثير من الاعمال الفنية، لافتين الى ان شهرتها مرتبطة بشكل أساسي بالسوشيال ميديا والصور والمقاطع الجريئة التي تنشرها باستمرار فقط.







