شاهدوا.. هجوم على فاشينيستا خليجية محجبة بسبب عملية تجميل شد ورفع مؤخرة

فاجأت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة زوري أشكناني متابعيها بإعلان خضوعها لإجراء تجميلي جديد. وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكشفت فيه أنها تعتزم الخضوع لجلسات شدّ ورفع المؤخرة. وعلى إثر هذا انطلقت على تلك الحسابات موجة من التعليقات التي تضمنت في معظمها انتقادات للفاشينيستا مع الإشارة إلى أنه لم يكن عليها التحدث عن هذا الأمر بشكل علني وخصوصاً أنها ترتدي الحجاب.

ومما كتبه المتابعون: “الحجاب شنو وضعه؟” و”هذي اللي طلعت في لقاء وقالت شخصيتي ما يناسبها الحجاب وأنا ما أبغاه أساساً بس خلاص طلعت فيه من البداية وتورطت؟ ليش مستغربين؟” و”محتاجين حجاب حق اللسان” و”الجرأه وصلت لمستوى مخيف الله يجيرنا من القادم”.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 23 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً. ويشار إلى أنها أحدثت في وقت سابق ضجة بسبب مقطع آخر ظهرت فيه بهدف الترويج لأحد أنواع العطور. وتعرضت للهجوم حين أعلنت أنه “عطر الادمان” وأنه الوسيلة المناسبة التي يمكن كل امرأة اعتمادها لإرضاء زوجها.