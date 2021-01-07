تعرض الممثل السوري ​أويس مخللاتي​ لهجوم كبير من المتابعين، بسبب ما فعله في عزاء المخرج السوري الراحل ​حاتم علي​ الذي يقام في دبي.

وجاء ذلك بعد أن نشر مخللاتي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور له من العزاء، ما جعل المتابعين يشيرون إلى أنه خضع لجلسة تصوير في مناسبة حزينة، وأنه إستغل حضور العزاء من أجل الظهور.



وعلى الرغم من إرفاقه الصور بتعليق رثى فيه علي، إلا أن ذلك لم ينقذه من الإنتقادات، وكان قال :”لم نتمكن من الوقوف إلى جانب جثمانك الطاهر في عملية إخراجك لمشهدك الأخير في سوريتك … لكن روحك الجميلة التي رافقتنا في عزائك هنا في الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنك وأعمالك وتاريخك وفنك وحبك وحب الناس لك لم ولن يفارقنا ولم ولن يفرقنا أبداً”. وأضاف: “الرحمة لروحك الطاهرة حاتم علي ولنا وللجميع أهلاً وأحباباً وأصحاباً الصبر والسلوان… مع الشكر الخاص لمن قام بتنظيم هذا العزاء وساعد الحاتم على إعادة لمّ الشمل”.







وكان من التعليقات “رايح تعزي او رايح تتصور وتوزع ابتسامات”، “لشو عامل منشن للمصور ناقص تحط اسم مصفف الشعر”، “كنت حط صورتو شو الفكره من الفوتوسيشن يلي منزلا”.