انتشر على عدد من الحسابات الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً من حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرازون. ظهرت فيه وهي تتلقى التهنئة من شقيقها الذي بدا أنه قدّم لها مبلغاً مالياً كبيراً.

ويبدو أن هذا لم يحظَ بإعجاب الكثير من المتابعين الذين رأوا أنه كان بإمكانه منحها الهدية بعيداً من الكاميرات والتصوير. كما سخر منه آخرون لافتين إلى انه لم يتمكن من شراء الذهب فقدم لها المال نقداً.

ومما جاء في التعليقات: “والله نقوط محرز” و”ما عرف يشتري ذهب” و”يوم شافت المصاري انهبلت الجوعان جوعان” و”أوت عالبساطة والتواضع”… وحقق المقطع أكثر من 48 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.







يُشار إلى أن زوج الفنانة الإعلامي معاذ العمري عبّر عن غضبه بسبب تداول أخبار تشير إلى انه تم استدعاؤه إلى مركز الشرطة بسبب مخالفته شروط الوقاية التي يتم اتباعها في المملكة الأردنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. ورد على هذا بطريقة قاسية من خلال حسابه على “فيسبوك” موضحاً أن الاستدعاء تم من أجل التأكد من سلامة الإجراءات.