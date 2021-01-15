انتشرت صورة الفنان اللبناني ​راغب علامة​ من مرحلة طفولته بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو في عامه الأوّل، وتداولها العديد من المتابعين بشكل كبيراً تعبيرا منهم عن محبته له، وأشار البعض الى أن بعضاً من ملامحه لم تتبدل كثيراً، على الرغم من تقدمه في العمر.



وكان راغب قد أبدى إستعداده لتلقي لقاح فيروس كورونا عند وصوله إلى لبنان، بعد أن كان رافضاً في البداية تلقيه اللقاح.

وأوضح سبب تبدّل موقفه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، على قناة mbc مصر، أنه “هناك حرب بين المرض واللقاح، ويجب استخدام المنطق والعقل في الأزمة، فكنت أرفض المصل في البداية ولكن حاليا تراجعت في ظل الوضع المرعب للفيروس”.